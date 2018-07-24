Kahramanmaraşlı öğrenciler Çanakkale’yi gezdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi lise öğrencilerine yönelik Çanakkale gezisi düzenledi.Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan Değerler Eğitimi Protokolünce deneme sınavlarında başarılı olan 180...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi lise öğrencilerine yönelik Çanakkale gezisi düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan Değerler Eğitimi Protokolünce deneme sınavlarında başarılı olan 180 öğrenci Çanakkale’ye götürüldü.

Öğrenciler, Çanakkale ziyaretinde Truva Atı, Aynalı Çarşı, Nusret Mayın Gemisi, Seddülbahir, Conkbayır gibi Çanakkale savaşlarının cereyan ettiği yerleri gezip gördüler.

Tarih kitaplarında okudukları Çanakkale Savaşları’nın yapıldığı yerleri bir de canlı olarak görme fırsatını yakalayan öğrenciler uçakla Kahramanmaraş’a döndüler.