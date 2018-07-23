Kahramanmaraş’ta 3 bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta polis tarafından bir otomobilde 3 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep’ten...

Kahramanmaraş’ta polis tarafından bir otomobilde 3 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a kaçak sigara getirdiği tespit edilen 27 plakalı otomobili Necip Fazıl Devlet Hastanesi kavşağında durdurdu. Durdurulan otomobilde arama yapan polis, siyah poşetler içinde toplam 3 bin 630 paket kaçak sigara ele geçirdi. Otomobilde bulunan F.A. gözaltına alındı.