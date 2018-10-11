KAHRAMANMARAŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 19:31

Kahramanmaraş’ta bağbozumu yapıldı, şire hazırlandı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Belediyesi, bağbozumu ve şire hazırlama etkinliği düzenledi.Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tarım İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş...

Kahramanmaraş'ta bağbozumu yapıldı, şire hazırlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Belediyesi, bağbozumu ve şire hazırlama etkinliği düzenledi.

Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tarım İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsünün desteğiyle gerçekleştirilen bağbozumu ve şire hazırlama etkinliğine vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

KAFUM’da gerçekleştirilen etkinlik amacının ilçenin değerlerini tanıtma ve ön plana çıkartma olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Necati Okay, bu anlamlı etkinliğin geleneksel hale getirilmesi için çalışmalarda bulunacağını söyledi.

Özellikle ‘Bertiz’ bölgesinin coğrafi konumundan dolayı Türkiye’nin en kaliteli üzümünü ürettiğini hatırlatan Başkan Okay, "İlçemizin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarma adına birçok etkinliğe imza attık. Özelikle Bertiz bölgemize has üzüm ile yapılan şire ürünlerini tanıtmak ve geliştirmek adına böyle bir etkinliğe imza attık. Ben bu gibi etkinliklerle bize has olan bu değerlerin daha kaliteli hale geleceğine ve Türkiye çapında tanınacağına inanıyorum. Bağbozumu ve şire hazırlama etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik katılımcılara çeşitli ikramların ardından sone erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku