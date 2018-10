Kahramanmaraş’ta bağbozumu yapıldı, şire hazırlandı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu Belediyesi, bağbozumu ve şire hazırlama etkinliği düzenledi.

Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tarım İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsünün desteğiyle gerçekleştirilen bağbozumu ve şire hazırlama etkinliğine vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

KAFUM’da gerçekleştirilen etkinlik amacının ilçenin değerlerini tanıtma ve ön plana çıkartma olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Necati Okay, bu anlamlı etkinliğin geleneksel hale getirilmesi için çalışmalarda bulunacağını söyledi.

Özellikle ‘Bertiz’ bölgesinin coğrafi konumundan dolayı Türkiye’nin en kaliteli üzümünü ürettiğini hatırlatan Başkan Okay, "İlçemizin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarma adına birçok etkinliğe imza attık. Özelikle Bertiz bölgemize has üzüm ile yapılan şire ürünlerini tanıtmak ve geliştirmek adına böyle bir etkinliğe imza attık. Ben bu gibi etkinliklerle bize has olan bu değerlerin daha kaliteli hale geleceğine ve Türkiye çapında tanınacağına inanıyorum. Bağbozumu ve şire hazırlama etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik katılımcılara çeşitli ikramların ardından sone erdi.