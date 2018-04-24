Kahramanmaraş’ta bilim fuarı düzenlenecek

Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sütçü İmam Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün katkılarıyla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2-3 Mayıs tarihlerinde Bilim Fuarı düzenlenecek.

Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sütçü İmam Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün katkılarıyla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2-3 Mayıs tarihlerinde Bilim Fuarı düzenlenecek.

Fuarda robotik, fen deneyleri, dağcılık, resim, müzik, astronomi, akıl oyunları gibi farklı bilim dallarında oluşturulan eserler sergilenecek.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, açılışını 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 10.00’da yapacakları fuarda, 14 farklı lisede bilim söyleşisi, Türk Halk Müziği konseri, resim sergisi ve 101 bilimsel atölye çalışması gerçekleştirileceğini söyledi. Akkurt, "Atölye çalışmalarında kimya deneyleri, spor yetenek testleri, canlı portre çizimi, trafik güvenliği ile ilgili etkinlikler, yedi güzel adam tanıtım stantları, akıl oyunları, eğlenceli matematik, dağcılık eğitimi, tansiyon, şeker ve kan grubu ölçüm süreçlerinin incelenmesi gibi gündelik sağlığa dair etkinlikler yer alacak" dedi.