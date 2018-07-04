Kahramanmaraş’ta el sanatları sergisi açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından meslek edindirme kurslarını bitiren vatandaşlar hazırladıkları eserleri sergiledi.

Kısa adı KAMEK olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’na katılan kursiyerlerin 3 ay birbirinden farklı el sanatları ürünleri hazırladı.

Kursiyerler Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle ebru sanatı ile birlikte tezhip, hat ve kat sanatlarından oluşan 70 sergileniyor.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen serginin açılışında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, kursiyerlere katılım belgelerini takdim ederek hepsine ayrı ayrı teşekkür edip, başarılar diledi. Çetinkaya, “Bugün 40 kursiyerimizin üç aylık süre zarfında yaptıkları çalışmalardan ortaya çıkardıkları eserler içerisinde seçilen 70 eserin sergisini açtık. Burada gördük ki ebru sanatı ile birlikte tezhip, hat ve katı sanatını harmanlayarak güzel bir sergi ortaya çıkarmışlar. Bu kursiyer arkadaşlarımız profesyonel olmamalarına rağmen hakikaten çok güzel eserler ortaya çıkarmışlar. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra da hem kadim medeniyetimizin sanatlarını gelecek kuşaklara aktarmak adına hem de insanlarımızın mesleki ve el becerilerini geliştirme adına bu tür kurslarımız devam edecek. Kursumuza katılarak bu eserleri meydana getiren tüm kursiyerlerimize ve hocamıza çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Ebru Sanatı Sergisi 3 gün boyunca sergilenip ziyaretçilerini ağırlayacak.