Kahramanmaraş’ta "İslam ve Model İnsan Sempozyumu"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu başladı.Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ndeki...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu başladı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ndeki sempozyumun açılışında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı, Türkiye’de en fazla kütüphanesi bulunan şehirlerden birinin Kahramanmaraş olduğun belirterek, "Kahramanmaraş, geçen yıl Hacettepe Üniversitesi ile yapmış olduğumuz çalışmada Türkiye’de kütüphanecilikte birinci seçildi. Çünkü Kahramanmaraş’ta 25’e yakın kütüphane var. İnşallah Büyükşehir Belediyesi olarak tüm mahallelere bu kütüphaneleri yaymak istiyoruz. Amacımız herkesin okumasıdır, çağımızda fikirlerin düğümlendiği bir noktada çözüm okumaktır” diye konuştu.

Prof. Dr. Zekeriya Pak’ın oturum başkanlığında gerçekleştirilen oturumunda Prof. Dr. Mehmet Özkarcı, "Türk-İslam Sanatında Model İnsan: Mimar Sinan", Prof. Dr. Fikret Karaman "Modern ve Model Toplum Üzerine Bir İnceleme", Prof. Dr. Ejder Okumuş "İslam’da Model İnsanda Güzel Ahlakın Toplum İçin Hayatiliği", Prof. Dr. Hüsnü Ezber Bodur "Hz. Peygamber’in Örnekliğinde İslami Sosyal Öğretinin Günümüzdeki Uygulanabilirliği Üzerine", Prof. Dr. Kadir Özköse, "Tasavvufta İnsan-ı Kamil Modellemesi", Doç. Dr. Mustafa Sarıbıyık, "Bir Model Yönetici Olarak Ömer B. Abdülaziz" ve Cevdet Kabakcı bildirilerini sundular.

Sempozyum bugün öğleden sonra ve Cuma günü 6 ayrı salonda ve 35 oturumda 200 akademisyenin sunacağı bildirilerle sona erecek.