KAHRAMANMARAŞ:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 11:23

Kahramanmaraş’ta kaçak sigara operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda 2 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek Türkoğlu...

Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu
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Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda 2 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek Türkoğlu ilçesinde takibe aldığı otomobili durdurup arama yaptı. Otomobilde bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekipler, aynı gün Pazarcık ilçesinde de bir otomobilde 800 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alının 1 kişinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.
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