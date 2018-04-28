KAHRAMANMARAŞ:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 12:51

Kahramanmaraş’ta kadınlar "Sosyal Sorumluluk Platformu" kurdu

Kahramanmaraş’ta çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri tarafından kurulan Sosyal Sorumluluk Platformu adına konuşan Reyhan Kurşun, dünyada huzur ve barışın İslam dini tarafından getirileceğini söyledi.Kentte faaliyet gösteren...

Kahramanmaraş'ta kadınlar 'Sosyal Sorumluluk Platformu' kurdu
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Kahramanmaraş’ta çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri tarafından kurulan Sosyal Sorumluluk Platformu adına konuşan Reyhan Kurşun, dünyada huzur ve barışın İslam dini tarafından getirileceğini söyledi.

Kentte faaliyet gösteren İnsani Yardım Vakfı (İHH), İlim Yayma Cemiyeti (İYC), İnsan Medeniyet Hareketi (İMH), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Medeniyet Vakfı, Ülfet Vakfı, Zehra Vakfı, Yedihilal, Genç Ufuk, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), ÖZGÜRDER, Rahle ve Edeler Diyarı derneklerinin kadın üyeleri tarafından Sosyal Sorumluluk Platformu kuruldu.

Ulu Cami Meydanı’nda platform adına açıklama yapan Reyhan Kurşun, “İslam’ın ilkelerinin toplumda hakim kılınması ile toplumun kronik sorunlarına çözüm bulunacağını düşünüyoruz. Bizim yaşadığımız tüm sorunların temelinde İslam’ın ilkelerinden uzaklaşmak gelmektedir. Yine de kurtuluşun İslam’ın ilkelerinin hayatımızda karşılık bulması mümkün olacaktır. Bu ideal etrafından toplandığımız zaman, bize sorun olan ve sorun olarak görünen her ne varsa kendiliğinden çözülecektir. Dünyada barış ve huzur İslam dini tarafından getirilecektir” diye konuştu.
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