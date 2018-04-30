KAHRAMANMARAŞ:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:47

Kahramanmaraş’ta robotlar yarıştı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nce "1. Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması" düzenlendi.KSÜ Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmaya Meksika ve Tunus’tan da takımlar...

Kahramanmaraş'ta robotlar yarıştı
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nce "1. Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması" düzenlendi.

KSÜ Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmaya Meksika ve Tunus’tan da takımlar katıldı. 40’ın üzerinde şehirden 100’den fazla takımın 284 robotla katıldığı turnuvada, birbirinden farklı robotlar kıyasıya yarıştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, insanlığın geleceği için yapay zeka devriminin önemli olduğunu söyledi. Erkoç, "Daha güçlü bir geleceğe yürüyebilmemiz için yapay zeka devriminde çok önemli adımlar atmamız gerekir. Tabi bu konuya gençlerimizin ilgisini çekmek için, onları motive etmek için biz de büyükşehir belediyesi olarak her zaman üzerimize düşen gayreti gösterme çabasındayız hamdolsun" dedi.
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