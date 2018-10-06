Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda meydana geldi.

Kahramanmaraş’tan Kayseri istikametine seyir halinde olan 07 P 1144 plakalı otomobilin sürücüsü, iddiaya göre bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Güneşin ışığına da maruz kaldığı söylenen sürücü önündeki 16 P 6452 plakalı otomobile çarparak takla attı. Kazada otomobil yolun karşısındaki şeride uçarak durabildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan A.Ç. ve F. isimli iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza sonrası kısmen trafiğe kapanan yol, otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.