Kahramanmaraş’ta uğur böcekleri şenliği zamanı

Kahramanmaraş’ta bulunan Uludaz tepesinde ‘9’uncu Uğur Böceği Şenliği’ düzenlendi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesi Küçüksır Mahallesi Uludaz tepesinde yer alan uğur böcekleri, kent turizmi ve fotoğraf tutkunları için önemli yerlerden biri.

Kahramanmaraş Dağcılık Arama Kurtarma ve Spor Kulübü (KADAK) tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uğur Böcekleri Şenliğine Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından insanlar katıldı. Bölgede bulunan uğur böcekleri her taşın altında koloni halinde yaşadığı da gözlemleniyor. Düzenlenen şenliklerle uğur böceklerinin yok olmaması, sahip çıkılması ve turizme kazandırılması hedefleniyor.

KADAK Başkanı Sait Kılıçsallayan, “Burada bu böcekleri ziyaret etmeye geliyoruz. En son yaptığımız uğur böceği şenliğinde, Türkiye’nin birçok yerinden insanlar gelip burada dilek tutuyor. Bu sene de bizim KADAK ekibi olarak buraya 3’üncü kez ziyaret ediyoruz. Avrupa’dan gelen grupları burayı getiriyoruz. Kahramanmaraş’ın önemli bir doğal güzelliklerinden biri burası, buraya geldiğimizde böceklere hiç zarar vermemeye çalışıyoruz. Araçlarımızı buraya çıkarmıyoruz. Yürüyerek geliyoruz” diye konuştu.