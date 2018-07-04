Kahramanmaraş’ta yaralı kurtarma tatbikatı

Kahramanmaraş’ta sağlık personellerinden oluşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından 3 günlük eğitim tatbikat kampı düzenlendi.

3 Temmuz’da başlanılan eğitimin ikinci gününde UMKE ekibi kayalıklardan yaralı kurtardı. Başkonuş Yaylasında kamp kuran ekibe Sağlık Müdürlüğünce sertifikaları verildi.

Kamp alanı ve tatbikatı yerinde inceleme yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Nuri Öksüz, UMKE ekibini büyüteceklerini söyledi. Öksüz, “İlimizde halihazırda 110 personelle UMKE hizmeti verilmekte olup, amacımız önümüzdeki süreçte bu sayıyı 150’ye çıkarmaktır. Yine bugün burada, Başkonuş Yaylası’nda, Kahramanmaraş UMKE ekiplerimizin eğitim tatbikatıyla alakalı olarak bir araya gelmiş bulunuyoruz. 40 personel, 2 tam donanımlı UMKE aracı, 1 tam donanımlı ambulans ve 7 hizmet aracımızla gerçekleşen tatbikatları izledik. Umut ediyoruz ki gerek olmasın, bu uygulamalar sadece tatbikatta kalsın ancak afetler ve olağanüstü durumlar yaşamımızın gerçeği. Bu nedenle devamlı kendimizi yenilemeli, geliştirmeli ve her türlü olağanüstü duruma her daim hazır olmalıyız” diye konuştu