Kapı kapı dolaşıp 'Sıfır Atık' projesini anlattılar

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ‘Sıfır Atık’ projesini kapı kapı dolaşarak vatandaşlara anlattı.

Doğukent Mahallesinde bulunan evleri tek tek dolaşan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, proje bilgilendirme broşürleri dağıtarak vatandaşa ‘Sıfır Atık’ konusunda bilgi aktardı. Mahalleye yapılan atikmatik cihazı ve geri dönüşüm sistemlerini anlatan ekipler, bayat ekmek konusuna da vatandaşları uyardı.

Proje hakkında bilgi veren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, farkındalık oluşturarak Sıfır Atık projesine dikkat çekmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Sıfır Atık projesine büyük önem verdiklerini de vurgulayan Başkan Okay, çalışma hakkında şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımızın ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başlattığı Sıfır Atık projesini ilçemizde başlattık. Bu proje kapsamında ilçemizde çok çeşitli çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların farklı şekilde tanıtımını ve duyurusunu yaptık. Ancak bu kapsamda farklı uygulamalarda yapıyoruz. İlk olarak Doğukent mahallemizde bir uygulama yaptık. Oluşturduğumuz özel bir ekip mahallemizde bulunan evleri tek tek gezerek sıfır atık ve mahalleye yapılan hizmetler hakkında bilgilendirme yaptılar. Bu çalışmamız bölgemizde bulunan farklı mahallelerde devam edecek.”