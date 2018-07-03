KMTSO Başkanı Zabun: 'Haziran'da 111 ülkeye ihracat yaptık'

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun Haziran ayında Kahramanmaraş’ın 111 ülkeye 74,7 milyon dolarlık ihracat yaparak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 ihracat büyümesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Haziran ayında Türkiye ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolara yükseldi. Böylelikle, yılın ilk altı ayında ihracat yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıkarken, son 12 aylık ihracat ise yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun Kahramanmaraş’ın ihracat rakamlarını değerlendirdi. Zabun, “Kahramanmaraş’ta Haziran ayında 111 ülkeye ihracat yapılarak, 74 milyon 721 bin dolar ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 ihracat büyümesi gerçekleştirilirken, son bir yılda ise 1 milyar 843 bin dolar ihracata ulaşıldı” dedi.

“Ocak-Haziran dönemi ihracatımız 530 milyon dolar”

Zabun açıklamasını şöyle sürürdü: “Ocak-Haziran döneminde ihracatımız yüzde 11,1 artışla 530 milyon 321 bin dolara ulaştı. Son on iki aylık ihracatımız ise yüzde 11,9 artış göstererek 1 milyar 843 bin dolar oldu. Kahramanmaraş olarak Haziran ayında 111 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 2018’in ilk yarsında İtalya, Mısır, Almanya, Portekiz ve İspanya en çok ihracat yaptığımız ülkeler oldu ve bu ülkelere 6 ayda toplam 260 milyon dolar ihracat yapıldı. Sektörel açıdan baktığımızda, tekstil ve hammaddeleri 331 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 81 milyon dolar, kağıt 34 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 36 milyon dolar, hububat 11,6 milyon dolar, iklimlendirme 10,8 milyon dolar ve çimento 9,8 milyon dolar ihracat yaptı. Bu ürünler ihracatımızda yüzde 97 paya sahip oldu. Türkiye ihracatının son 20 ayda sürekli yükseliş kaydettiğinin altını çizen Zabun, “İhracattaki güçlenme özel sektörün motivasyonunu artırıyor. Büyüme rakamları ile sanayi üretimi ve istihdamdaki gelişmeler ihracattaki yükselişin süreceğini müjdeliyor. Ülkemiz çok önemli bir seçimi geride bıraktı. Yeni bir sisteme geçişin onayını verdi. İnanıyorum ki, artık Türkiye daha hızlı bir şekilde kalkınma sürecini devam ettirecek. Üretime, istihdama, ihracata daha çok odaklanacak. Bugün, Türkiye’nin en büyük sanayi merkezlerinden birisi olan Kahramanmaraş, ihracata çok önemli katkılar sağlıyor. Kahramanmaraş, üretimin olduğu kadar ihracatta da ülkemizin stratejik merkezleri arasında yer alıyor. Bu başarıya imza atan, üretimde ve ticarette üstün gayret gösteren şirketlerimizi tebrik ediyorum.”