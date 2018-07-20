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20 Temmuz 2018 Cuma 11:56

Mahçiçek: "Ahlaklı ve iyi yetişen çocuklar ülkeyi daha iyi yönetecek"

Onikişubat Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi’nde açılan kültür evinde Kur’an, siyer, spor ve müzik eğitimleri veriliyor.Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi’nde eğitim gören öğrencileri ziyaret...

Mahçiçek: 'Ahlaklı ve iyi yetişen çocuklar ülkeyi daha iyi yönetecek'
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Onikişubat Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi’nde açılan kültür evinde Kur’an, siyer, spor ve müzik eğitimleri veriliyor.

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi’nde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Sınıfları tek tek dolaşan Başkan Mahçiçek, öğrencilerin eğitimleri hakkında eğitmenlerden bilgi aldı.

Kültür evi ziyareti sonrası açıklama yapan Başkan Mahçiçek, “Ülkesine bağlı, ahlaklı birer bireyler yetiştirmek en önemli görevlerimizden biridir” dedi.

Yaşanabilir kentleri yönetecek insanlar yetişmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Mahçiçek, “Çocuklarımızın yaz tatillerinde, boş vakitlerinde boş vakitlerini değerlendirme bakımından burada kuran kurslarımız, siyer, adabı muaşeret, musiki ve spor kurslarımız var. Dolayısıyla çocuklarımızın yanlış yerlerde, kötü alışkanlıklar kazanmamaları bakımından onların burada vakitlerini daha iyi değerlendirmelerini sağlamak için gayret gösteriyoruz. Bu ülkeyi kurtaracak ta bu arkadaşlarımız. Bu çocuklarımız iyi yetişip, ahlaklı, ülkesine bağlı bir birey olurlarsa bizde o yetişmelere bir nebze katkıda bulunursak kendimizi mutlu hissedeceğiz" dedi.

Yaşanabilir kentler üretmenin önemli ama onun yanı sıra, değerli insanların yetişmesini sağlamanın da çok önemli olduğunu ifade eden Mahçiçek, "Biz de Onikişubat Belediyesi olarak iyi çalışmalar yapıyoruz. Güzel çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu çocuklarımızın önümüzdeki senelerde bu ülkeyi yönetme durumuna geldikleri zaman bizlerden daha iyi yönetecekler. Bu durumu onlara sağlayabilirsek, inşallah bizim için en önemli görevlerden biri olur diye düşünüyorum” diye konuştu.
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