KAHRAMANMARAŞ:
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27 Nisan 2018 Cuma 16:26

Muhtarlar ’düğünde ateş etmeyin’ diyecek

Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Düğünlerde sevdikleriniz hedef olmasın’ projesi kapsamında muhtarlara yönelik eğitim semineri yapıldı. Seminerde, asayiş, güvenlik, düğün, sünnet ve asker uğurlamalarında...

Muhtarlar 'düğünde ateş etmeyin' diyecek
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Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Düğünlerde sevdikleriniz hedef olmasın’ projesi kapsamında muhtarlara yönelik eğitim semineri yapıldı. Seminerde, asayiş, güvenlik, düğün, sünnet ve asker uğurlamalarında silahla ateş edilmemesi için muhtar ve kamu görevlileri tarafından vatandaşlara bilgi aktarılması istenildi.

Seminer, Onikişubat ilçesi Ilıca Ortaokulu’nda düzenlendi.

Onikişubat ilçe jandarma tarafından ‘Hiçbir mermi havada kalamaz’ sloganı ile yapılan seminerde muhtarlara bilgilendirmeler yapıldı.

İlçe Kaymakamı Mustafa Çek başkanlığında yapılan seminere, ilçe belediye başkan yardımcısı, ilçe jandarma komutanı, ilçe kurum müdürleri ve 15 mahalle muhtarı katıldı.

Seminerde asayiş, güvenlik, düğün, sünnet ve asker uğurlamalarında silahla ateş edilmemesi için muhtar ve kamu görevlileri tarafından vatandaşlara bilgi aktarılması istenildi.
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