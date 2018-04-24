KAHRAMANMARAŞ:
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24 Nisan 2018 Salı 15:16

Öğrencilere kitap ve kıyafet yardımı

Kahramanmaraş’ta Umut Elleri Topluluğu kırsal kesimdeki öğrencilere kitap ve kıyafet yardımı yaptı.Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Umut Elleri Topluğu isimli grup, Göksun ilçesi Kazandere Mahallesi’ndeki ilkokulda yaklaşık 50 öğrenciye...

Öğrencilere kitap ve kıyafet yardımı
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Kahramanmaraş’ta Umut Elleri Topluluğu kırsal kesimdeki öğrencilere kitap ve kıyafet yardımı yaptı.

Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Umut Elleri Topluğu isimli grup, Göksun ilçesi Kazandere Mahallesi’ndeki ilkokulda yaklaşık 50 öğrenciye kitap, kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

Umut Elleri Topluluğu Başkanı Büşra Şen, "Bu yardımlarda bize destekte bulunan tüm gönüllülerimize teşekkür ederiz. Amaç sadece yardımda bulunmak değil, asıl amaç geçirdiğimiz zamanı anlamlı kılmak. Çeşitli oyunlarla hepimiz eğlenceli vakitler geçirdik, zaten mutluluk bulaşıcı, büyük küçük herkesin içinde yatan bir çocuk var, vakit geçirirken bir bakıyoruz hepimiz onlardan daha çok çocuk olmuşuz. Onlardan sadece anne ve babaları sorumlu değiller, tüm çocuklardan bizler de sorumluyuz. Her zaman iyilikte yarışalım inşallah” diye konuştu.
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