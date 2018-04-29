Piazza AVM’nin son model otomobili talihlisini buldu

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin lüks otomobil talihlisi belli oldu.Katılımcılarının “kime çıkacak” diye merak ve heyecanla sonucunu beklediği otomobil, Milli Piyango İdaresi ve Noter huzurunda yapılan çekilişte...

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin lüks otomobil talihlisi belli oldu.

Katılımcılarının “kime çıkacak” diye merak ve heyecanla sonucunu beklediği otomobil, Milli Piyango İdaresi ve Noter huzurunda yapılan çekilişte 31 yaşındaki Eshabil Kalaycı’ya çıktı. 1 Aralık 2017 - 26 Nisan 2018 tarihleri arasında aynı gün içinde 150 TL ve üzeri alışverişler için geçerli olan lüks otomobil kampanyası çekilişine 269 bin 815 kişi katıldı.

AVM’nin ortak kullanım alanında Milli Piyango İdaresi ve Noter gözetiminde, ziyaretçilerin kendi elleriyle yaptığı çekilişte, kampanyaya 4 çekiliş kuponu ile katılan Eshabil Kalaycı lüks otomobilin talihlisi oldu. Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesinde ikamet eden Kalaycı, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından aracını teslim alabilecek.