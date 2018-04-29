KAHRAMANMARAŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 09:40

Piazza AVM’nin son model otomobili talihlisini buldu

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin lüks otomobil talihlisi belli oldu.Katılımcılarının “kime çıkacak” diye merak ve heyecanla sonucunu beklediği otomobil, Milli Piyango İdaresi ve Noter huzurunda yapılan çekilişte...

Piazza AVM'nin son model otomobili talihlisini buldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin lüks otomobil talihlisi belli oldu.

Katılımcılarının “kime çıkacak” diye merak ve heyecanla sonucunu beklediği otomobil, Milli Piyango İdaresi ve Noter huzurunda yapılan çekilişte 31 yaşındaki Eshabil Kalaycı’ya çıktı. 1 Aralık 2017 - 26 Nisan 2018 tarihleri arasında aynı gün içinde 150 TL ve üzeri alışverişler için geçerli olan lüks otomobil kampanyası çekilişine 269 bin 815 kişi katıldı.

AVM’nin ortak kullanım alanında Milli Piyango İdaresi ve Noter gözetiminde, ziyaretçilerin kendi elleriyle yaptığı çekilişte, kampanyaya 4 çekiliş kuponu ile katılan Eshabil Kalaycı lüks otomobilin talihlisi oldu. Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesinde ikamet eden Kalaycı, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından aracını teslim alabilecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku