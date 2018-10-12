Piazza, “Dünya Kız Çocukları Günü’nde” kız çocuklarını ağırladı

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından 2012 yılında alınan kararla her yıl kutlanan “Dünya Kız Çocukları Günü”nde, kız çocuklarını konuk etti.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı...

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından 2012 yılında alınan kararla her yıl kutlanan “Dünya Kız Çocukları Günü”nde, kız çocuklarını konuk etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde koruma altına alınan 30 kız çocuğu, kendilerine ikram edilen yemekleri yiyerek, daha sonra bowling oynadı.

Devlet koruması altında geleceğe emin adımlarla yürümeleri sağlanan kız çocukları ve Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, “Dünya Kız Çocukları Günü” nedeniyle ev sahipliği yapan AVM yöneticilerine teşekkür ettiler.