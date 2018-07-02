KAHRAMANMARAŞ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:41

Piazza, yöresel elişleri sergisine ev sahipliği yaptı

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Onikişubat Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen geleneksel Maraş işi Sim Sırma İşlemeciliği yarışmasında ödül alan eserlerin sergisine ev sahipliği yaptı.Geleneksel...

Piazza, yöresel elişleri sergisine ev sahipliği yaptı
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Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Onikişubat Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen geleneksel Maraş işi Sim Sırma İşlemeciliği yarışmasında ödül alan eserlerin sergisine ev sahipliği yaptı.

Geleneksel el sanatlarını; aslını koruyarak yeni kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen yarışmada ödül almaya hak kazanan 48 eser, Piazza AVM’de sergilendi. Serginin açılışını, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Onikişubat Kaymakamı Mustafa Çek, Onikişubet Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt yaptı. Geleneksel sanatlara çağdaş ve güncel bir boyut kazandırarak günümüzle buluşturmak ve bu alanlarda eser veren sanatçıları üretmeye özendirmek amacıyla düzenlenen yarışmanın kazananlarına ödülleri, protokol tarafından verildi.

Genç ve profesyonel tasarımcıları teşvik etmek ve çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler kazandırmak amacıyla Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi ve Suzan Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Piazza AVM’nin etkinlik alanında ziyaretçilerin beğenisine sunulan eserler ilgi topladı.
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