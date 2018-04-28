Sağlık çalışanlarına obezite eğitimi verildi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş’ta sağlık çalışanlarına obezite ile ilgili uygulamalı eğitim verildi.

Eğitim toplantısının açış konuşmasını yapan İl sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ali Nuri Öksüz, depresyonu bulunan insanların obezite gelişimi açısından sürekli olarak risk altında olduğunu söyledi.

Dr. Öksüz, obez kişilerde psikiyatrik hastalıkların ve depresyon görülme riskinin daha fazla olduğuna dikkat çekerek, "Depresyon ve obezite, toplumsal ve bireysel açıdan, ekonomik ve tıbbi maliyeti olan iki yaygın bozukluktur. Her iki bozukluk arasında nedensel bir bağlantı olduğu düşünülmektedir. Bu konuda yapmış olduğum çalışmalarım mevcuttur. Obezite depresyona yol açabilir veya depresyonun bir sonucu olabilir. Depresyonu olan kişiler, obezite gelişimi açısından sürekli olarak risk altındadırlar. Obezitenin en önemli risk faktörlerin, fiziksel aktivitede azalma, beslenme alışkanlıkları, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, evlilik, doğum sayısı ve genetik oluşturmaktadır. Kalıtsal olarak da geçebilen obezite özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızla yayılmaktadır. Ülkemizde ise kadınların yüzde 20,9’unun obez olduğu görülmektedir. Erkeklerde ise bu oran yüzde 13,7’dir. Toplamda ise Türkiye’de obezite oranı yüzde17’dir” dedi.

2 gün sürecek eğitim toplantısına, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan, bakanlık daire başkanları, çevre illerin hastane başhekimleri, İstanbul, Adana, Mersin ve Gaziantep illerinde obezite birimlerinde görevli personeller katıldı.