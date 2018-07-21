KAHRAMANMARAŞ:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:42

Stresin ilacı kehribar tespihler

Kahramanmaraş’ta 8 yıldır tespih satışı yapan ve yaklaşık 25 yıldır tespih meraklısı olan Kemal Dertli, tespihin insanda stresi aldığını söyledi.Ham maddesine göre tespihin fiyatını 4 bin liraya kadar satıldığını söyleyen Dertli,...

Stresin ilacı kehribar tespihler
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Kahramanmaraş’ta 8 yıldır tespih satışı yapan ve yaklaşık 25 yıldır tespih meraklısı olan Kemal Dertli, tespihin insanda stresi aldığını söyledi.

Ham maddesine göre tespihin fiyatını 4 bin liraya kadar satıldığını söyleyen Dertli, tespihin sağlık açısından da önemli bir araç olduğunu dile getirdi.

Dertli, “Tespih bir yaşam felsefesi bir kültürdür. Tespihi yapan ustaya göre farklılıklar gösterir. Ustanın yapılış şekli ve ürün kalitesine göre değişir. Yine yapan ustanın işçiliğine göre 1 gün ile 3 gün arasında yapımı tamamlanır. Ham maddesinin kalitesine göre üretilen tespihler 100 lira ile 4 bin lira arasında değişiyor. Tespih, insanda stresi almada önemli bir araçtır. Kehribarın en büyük özelliği insan vücudunda ağrı ve sızıyı almasıdır. Küçük çocuklarda bileklik ve kolye olarak tasarlanıyor ve diş ağrısının giderildiği söyleniyor. Kadınlarda ise yine kolye ve bileklik olarak hazırlanıyor. Kadınlarda guatr rahatsızlığı ve tiroit bezlenmesine iyi geliyor.
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