Süneyle mücadele için 160 bin faydalı böcek doğaya salındı

Buğday başaklarının öz suyunu emerek verimin büyük oranda düşmesine sebep olan süne ile biyolojik mücadele kapsamında Elbistan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından 160 bin adet faydalı böcek (parazitoit) buğday tarlalarına...

Buğday başaklarının öz suyunu emerek verimin büyük oranda düşmesine sebep olan süne ile biyolojik mücadele kapsamında Elbistan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından 160 bin adet faydalı böcek (parazitoit) buğday tarlalarına salındı. Buğday tarlalarına bırakılan ‘arıcık’ adlı parazitoitler, süne yumurtalarına kendi yumurtalarını bırakarak en az 50 bin dekar alandaki süne popülasyonunun artmasını önlüyor.

Elbistan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından Kalealtı Mahallesi’nden süne ile ilgili biyolojik mücadele çalışması başlatıldı.

Faydalı böceklerin buğday tarlalarına dağıtılması öncesinde değerlendirme yapan Elbistan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ayhan Özcan, Elbistan’da süneye karşı ilk defa biyolojik mücadele yapıldığını dile getirdi. Özcan, “Süne ile mücadele daha etkin olmamız gerektiğini inanıyoruz. Bölgemizdeki süne zararlısına karşı ilk defa biyolojik mücadele çalışması başlattık. Adana’daki araştırma enstitümüzden yetkili ve teknik elemanlarımız tarafından bu çalışmalar yapılıyor. Süne ile ilgili biyolojik mücadele çalışmasını sulak bölge olduğu için Kalealtı Mahallemizden başlattık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü görevlisi Yüksek Ziraat Mühendisi Vahdettin Akmeşe ise, faydalı böceklerin süneyle nasıl mücadele ettiğini anlattı.

Elbistan’da 160 bin adet faydalı böceğin buğday tarlalarına bırakılacağını belirten Akmeşe, “Böcek üretim istasyonunda ürettiğimiz faydalı böcekler olan parazitoitleri buğday tarlalarına bırakıyoruz. Süne, buğdayın en önemli zararlısı. Buğdayın özelliğini yitirmesinin tek sebebi de süne zararlısıdır. Süne zararlısını, kimyasal mücadele ile önlüyoruz ama doğada süneyi sınırlayan ve popülasyonunu düşüren çok faydalı doğal düşmanlarımız var. Bunların içerisinde en önemlisi ise süne yumurta parazitoitleridir. Bunlara arıcık deniliyor. Arıcıklar, kışlaklardan inen sünelerin yumurtalarına kendi yumurtalarılarını bırakırlar. Bu saldığımız böcekler kendi yumurtalarını sünelerin yumurtaları içerisine bırakarak yararlı böcek olarak oluşmakta. Buna da biyolojik mücadele deniliyor. Bu şekilde süne yumurtası elemine edildiğinden sünede yavru çıkmasını engelliyor. Böylece buğdayların kalitesi düşmüyor. Çiftçimize ve ülkemize milyarlarca lira katkı sağlamış oluyoruz” şeklinde konuştu.

Akmeşe, buğday tarlalarına bırakılan faydalı böceklerin ilaçlanmasına dikkat edilmesi gerektiği konusunda da çiftçilere uyarılarda bulunarak, “Bu faydalı böceklerin doğada yerleşmesi gerekiyor. Bu böceklerin korunması lazım. Çiftçilerimiz, süne kışlaklardan indiği zaman kışlamış ergin mücadelesi yapmazsa bu faydalı böcekler açısından çok faydalı olur” değerlendirmesini yaptı.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut da, sünenin Elbistan Ovası’ndaki buğday alanlarında sünenin açtığı zararın büyük olduğunu kaydederek, “Süne, buğdaydaki protein oranını düşüren en büyük zararlılardan birisi. Elbistan Ovası’nda da bu noktada kimyasal mücadele yapılıyordu. Bu gün faydalı böcekleri buğday tarlalarına bırakıyoruz. Güzel ve yerinde yapılan bir çalışma. Bu mücadele başarılı olursa çiftçilerimiz daha kaliteli buğday elde edecek. Proteini yüksek olduğu için de fiyatı artacak. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından faydalı böcekler doğaya bırakıldı.

Etkinliğe, Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü uzmanları Ahmet Doğru ve Hilal Kuru, Kalealtı Mahalle Muhtarı Ahmet Türkan, İğde Mahalle Muhtarı Hüseyin Günay ile teknik görevliler ve çiftçiler katıldı.