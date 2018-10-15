TÜBİTAK Bilim Şenliği Piazza’da

“Çekirdekten Bilime” sloganıyla düzenlenen Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamındaki Bilim Şenliği’ne Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi ev sahipliği yapacak.

“Çekirdekten Bilime” sloganıyla düzenlenen Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamındaki Bilim Şenliği’ne Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi ev sahipliği yapacak.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü ve Sütçü İmam Üniversitesi’nin desteği ile 16-17 Ekim tarihlerinde düzenlenen Bilim Şenliği’nin AVM’deki açılışı, saat 11.00’da yapılacak.

45 farklı atölye ve 145 etkinliğin yer aldığı şenliğe 4-14 yaş arası çocuklar katılabilecek. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimin farklı dallarıyla tanışacağı “Çekirdekten Bilime” şenliği etkinlikleri, 11.00-19.00 saatleri arasında AVM’nin 2. katında gerçekleştirilecek.

Fen Atölyesi, Robotik ve Kodlama, Akıl ve Zeka Oyunları, Plateneryum ile Uzay Keşfi, Duygu- Düşünce Atölyesi, Sanat-Tasarım Atölyesi, Müzik Atölyesi, Değerler Eğitimi, Arkeoloji Atölyesi, Coğrafya Atölyesi, Matematik Atölyesi ve Uçak Yapımı Atölyesi ile çocuklar bilim dünyasına adım atacak.