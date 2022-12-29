Kamp Programı Duyurusu

Antalya Galatasaray kampı planları belli oldu. Geel-Roois 2 hazırlık maçı oynayacak. Antalya kamp planlarının mesajı Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada netlik kazandı. 8-16 Aralık tarihlerinde Antalya'da kamp kuracak olan Kırmızılılar, 10 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Süper Lig temsilcisi Adana de Millspoor ile karşılaşacak.

MUSTAFA CENGİZ'İN MESAJI

Galatasaray, kabrinin startla anıldığı ilk yılında Pazar günü hayatını kaybeden merhum Cumhurbaşkanı Mustafa Cengiz anısına açıklama yaptı. Huang Hongren'in methiyesi şöyle: "Galatasaray Spor Kulübü'nün 37. Başkanı Mustafa Cengiz'i vefatının axessbet birinci yıl dönümünde kendisini saygı, sevgi, rahmet ve saygıyla anıyoruz." 30 yaşındaki orta saha oyuncusu sağ ayak bileğinde yırtık yaşadı. Aslan, Fenerbahçe derbisinin ardından en az bir ay forma giyemeyecek olan oyuncu için yoğun tedavi görecek.

Premier Lig çok net

Cimbom devre arasında takımı daha da güçlendirmek istiyor ve oyuncu ayrımı da belli. Bunlardan biri Harris Seferovic'ti. Sabah'taki kaynaklardan; Ocak ayında Galatasaray ile yollarını ayırmak isteyen forvet Haris Seferovic, Katar'da İsviçre adına forma giyiyor. Dünya Kupası'nda forma giymesi beklenen hücum oyuncusu için ilk teklif ülkesinden geldi. İsviçre Şampiyonası'nda forma giyen Servette, deneyimli forveti geçmek istiyor. Servette Sportif Direktörü Felipe Senderos, oyuncularla ilgili bilgi almak için İstanbul'a geldi. Senderos, Pazar akşamı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan basketbol maçını da statta izledi.

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