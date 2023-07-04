Kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da kamyonet ile traktörün karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da kamyonet ile traktörün karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 09.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Bölge trafik müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen R.A. (53) idaresindeki 44 AEM 541 plakalı traktörle A.S (23) yönetimindeki 06 DJZ 614 plakalı kamyonet tabiat parkı çıkışında çarpıştı. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan C.T. (39) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı bulunduğu yerden çıkarılarak Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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