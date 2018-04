26. Dönem uzman erbaşlar yemin etti

125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında 26. Dönem Asayiş Branşına katılan 2 bin 230 Uzman Erbaş için yemin töreni düzenlendi.

Törene, Vali Kemal Çeber, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Fatih Ürkmezer, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, davetliler, askeri personel ve çocuklarının heyecanına ortak olmak için ülkemizin değişik illerinden gelen uzman erbaşların aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 230 Uzman Erbaş, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.

’’Üniformanın içerisinde ecdadımızı, Çanakkale’yi, El Bab’ı, Cerablus’u gördük’’

Yemin töreninde konuşan Vali Kemal Çeber, "Biraz önce yemini dinledik ve sadece ailelerimizin değil hepimizin tüyleri diken diken oldu, duygulandık. Çünkü biz kardeşlerimizi izlerken sadece evlatlarımızı, kardeşlerimizi değil o üniformanın içerisinde ecdadımızı, Çanakkale’yi, El Bab’ı, Cerablus’u gördük. Bu üniformanın Müslüman Türk evladı için neler ifade ettiğini her birimizi bildiğimiz için başka milletlere nasip olmayacak oranda duygulandık ve gururlandık, Allah yemininizi hepinize hayırlı etsin. Biraz önce sevgili kursiyer kardeşim evlerimiz, ailelerimiz sizlere, vatan, bayrak, millet, devlette bizlere emanet. Biz Afrin’deki, El-bab’daki ağabeylerimizin, kardeşlerimizin izinden gitmeye hazır olduklarını söyledi. Bizimde istediğimiz ve bu üniformanın gerektirdiği de budur. Siz burada olmakla, bu yemini etmekle hayatınızın en önemli kararlarından birini verdiniz ve kahraman Türk jandarmasının asli birer unsuru olma anlamında en önemli adımlarınızdan birini attınız ve hepimizi son derece gururlandırdınız. Tamamlayacağınız eğitimi takiben hukuk devletinin çizdiği sınırlar içerisinde, amirlerinizin emirleri, yasaların sizlere verdiği yetki ve sorumluluk içerisinde üzerinizdeki üniformanın vatandaş gözünde devletin somutlaşmış hali olduğunu bilerek hareket edeceğinizden hiç şüphem yoktur. Çünkü siz her biriniz özenle seçildiniz ve çok güzel bir eğitimden geçiyorsunuz. Şuana kadar aldığınız ve bundan sonra alacağınız eğitim sizleri hem fiziki anlamda sahip olduğunuz hasletlerinizi geliştirerek daha sağlam vücutlara sahip hale getirecek, her biriniz bir askerin sahip olması gereken fiziki yeteneklere daha da fazlasına sahip olacaksınız. Bir taraftan da değerlerimiz diye ifade ettiğimiz mental ve manevi gelişmenizi tamamlayacaksınız. Ülkemizin dört bir yanında bizlerin canını, malını ve her şeyini emanet ettiği bir kanun ordusunun ferdi olacaksınız. Bu güzel tercihinizden dolayı sizleri tekrar kutluyorum, ailelerinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bir an önce aileler ve kursiyerler buluşmak için sabırsızlanıyor, dediğim gibi çok güzel bir gün, yemin töreninin sonunda Karabük’ün ve Safranbolu’nun da tadını çıkartmayı ihmal etmeyin. Bu yeminin ve alacağınız eğitimin ve akabinde başlayacağınız görevin sizlere, ailelerinize, vatanımıza, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Tören geçişinin ardından uzman erbaşların aileleriyle bir araya gelmesinin ardından yemin töreni sona erdi.