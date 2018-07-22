KARABÜK:
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22 Temmuz 2018 Pazar 10:56

36 kişilik hacı kafilesi dualarla uğurlandı

Karabük’te Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hac görevini yapacak olan hacı adayları kutsal topraklara dualarla uğurlandı.Bu yıl ki hac görevini yapacak olan 36 hacı adayı, Sabiha Gökçen Havaalanı uçağa binmek üzere Karabük’ten...

36 kişilik hacı kafilesi dualarla uğurlandı
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Karabük’te Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hac görevini yapacak olan hacı adayları kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Bu yıl ki hac görevini yapacak olan 36 hacı adayı, Sabiha Gökçen Havaalanı uçağa binmek üzere Karabük’ten dualarla uğurlandı. Kent meydanında düzenlenen uğurlama törenine hacı adaylarının aileleri, akrabaları ve yakınları katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından edilen dualarla hacı adayları kutsal görevlerini yapmak üzere yola çıktılar. Otobüse binmek üzereyken aileleri ve akrabalarıyla vedalaşan hacı adayları duygusal anlar yaşadı.
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