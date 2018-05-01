KARABÜK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 18:17

Ahmet Dönmez aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi

İş adamı Ahmet Dönmez, 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler için milletvekili aday adayı olarak resmi başvurusunu yaptı.İstanbul ve yurdun farklı bölgelerinde ticaret işiyle uğraşan iş adamı Ahmet Dönmez 24 Haziran’da yapılacak...

Ahmet Dönmez aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İş adamı Ahmet Dönmez, 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler için milletvekili aday adayı olarak resmi başvurusunu yaptı.

İstanbul ve yurdun farklı bölgelerinde ticaret işiyle uğraşan iş adamı Ahmet Dönmez 24 Haziran’da yapılacak Genel seçimler için MHP Karabük Milletvekili Aday Adaylığı başvuru belgesini yoğun kalabalık eşliğinde MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar’a teslim etti.

Başvuru öncesinde konuşan Dönmez, "Milletvekili aday adaylığı ilan etmek üzere çıkmış bulunmaktayım partimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Türk milletinin tarihi uzlaşmasıyla sağlanan Cumhur ittifakı istiklal ve istikbalimizin teminatıdır. Bu ittifak kutlu bir diriliş hamlesidir. 24 Haziranda Türkiye’nin geleceği milletimiz tarafından tayin ve tecil edilecektir . Yükümüz ağır sorumluluğumuz yüksektir. Karabük’ün değerlerini ve gücünü Ankara’da en etkin biçimde temsil etmek için aday adayı oluyorum" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku