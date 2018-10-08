Ahmet Güneş AK Parti’den Belediye Başkanı Aday Adayı oldu

AK Parti Safranbolu eski ilçe Başkanı Ahmet Güneş, gazetecilerle bir araya gelerek 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti’den Safranbolu Belediye Başkanı Aday Adayı olduğunu açıkladı.

Safranbolu’da gazetecilerle bir araya gelen Ahmet Güneş, Belediye Başkanı olduğunda yapmayı düşündüğü projeler hakkında bilgiler verdi. Safranbolu ilçesinin sahip olduğu kültürel mirası korumadaki başarısı ile 1994 yılında UNESCO tarafından dünya miras listesine alındığını ve tarihi boyutu, mimari yapısı, geleneksel evleri, doğal güzellikleriyle de dikkatleri üzerine çekerek kültür turizminin en önemli noktalarından biri olduğunu belirten Güneş, kültür mirası koruyarak bu günlere ulaştıran belediye başkanlarına teşekkür etti.

Güneş, Safranbolu turizminin en önemli noktasının kültürel sermaye olduğunu ve bu açıdan eksikliklerin tespit edilip gidermek adına çalışmalar yapacaklarını ifade ederek şunları söyledi: “İlçemizi ziyarete gelen misafirlerimize yeteri kadar gezi alternatifleri sunamıyoruz. Kültür mirasımız sadece Eski Çarşımız ile sınırlı değil. Kanyonlarımız, camilerimiz, mağaralarımız, köprülerimiz, hamamlarımız ve taşınmaz birçok sayısız kültürel eserlerimiz var. Detaylı bir çalışma ile bu eserlerin tanıtımları yapılıp ulaşım ve gezi bilgileri verilmelidir. Böylelikle gelen misafirlerimizi ilçemizde daha uzun süre ağırlayabiliriz. Islah edilen Akçasu Deresi ve tabakhanede ki eski deri merkezi en kısa sürede gezi güzergahı haline getirilmelidir. Çarşımıza her daim örnek teşkil edecek şekilde önem vermek durumundayız. Bunun için gerekirse Eski Çarşı ile ilgilenen özel ekipler kurmalıyız. Kıranköy Cumhuriyet Caddesi Ulu Camii çevresini hatta Kanlıkaya Eski Çarşı bağlantı yolunu restore ederek yaya turizmine açmalıyız. Halkımızın hafta sonlarında ailecek gidebilecekleri merkeze yakın yeni mesire alanları oluşturmalıyız.”

“Çözüm üreten belediyecilik anlayışını benimseyeceğiz”

Emeklilerin sorunlarını bildiğini ve onların daha rahat ve huzurlu bir yaşama kavuşması için belediyenin imkanlarıyla proje tasarıları oluşturup uygulama sahasına kavuşturacaklarını söyleyen Güneş, “ Esnaflarımızın sorunlarını biliyor bu sorunları esnaf temsilcilerimiz ve esnaflarımızla sık sık bir araya gelerek çözmenin gayreti içinde olacağız. Sorun üreten değil çözüm üreten belediyecilik anlayışını benimseyeceğiz. 38 yıldır bu ilçede çeşitli iş kollarında esnaflık yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Beş yıl belediye meclis üyeliği ve yedi yıla yakın ilçe başkanlığı yapmış olmanın verdiği özgüvenle teşkilat çalışmaları ve belediyecilik konularında da tecrübe sahibi olduğumu ifade etmek isterim. Kısacası sorunları biliyor ve çözümün bizde olduğunu söylüyorum. Bundan dolayı AK Parti’den Safranbolu Belediye Başkanlığına aday adayı olduğumu ifade ediyor, takdirin genel merkeze ait olduğunu belirtiyor sizleri ve halkımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum” diye konuştu.