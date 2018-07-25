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25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:01

AK Parti Yenice teşkilatı toplantılarını köylerde yapıyor

Bir ilki gerçekleştiren AK Parti Yenice İlçe Teşkilatı, haftalık olarak yapmış olduğu olağan toplantılarını köylerde yapmaya devam ediyor.AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık ve yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları ile birlikte...

AK Parti Yenice teşkilatı toplantılarını köylerde yapıyor
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Bir ilki gerçekleştiren AK Parti Yenice İlçe Teşkilatı, haftalık olarak yapmış olduğu olağan toplantılarını köylerde yapmaya devam ediyor.

AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık ve yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları ile birlikte bu haftaki toplantısını Kaleköy ve Yamaç Köyü’nde gerçekleştirdi. Köylerde muhtarlarla ve vatandaşlarla görüşüp sorun ve sıkıntıları dinleyen AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık , muhtarların ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinlediklerini, talebi ve şikayetleri doğrultusunda köylere hizmet götürülmesi konusunda çalıştıklarını belirtti.

Toplantıda vatandaşlara konuşan AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, ortak gayenin halka hizmet olduğunu belirterek, “Biz göreve geldiğimiz günden beri muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ile toplantılar yapıyoruz. Sadece seçim döneminde köylere gelmiyoruz. Seçimden seçime halkı hatırlayan bir parti değiliz. AK Parti bir dava partisidir. AK Parti olarak biz her daim vatandaşlarımızın emrindeyiz. Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın sorunları, sıkıntıları dinleniyor. Hep birlikte dinleyerek çözüm üretiyoruz. Bizler köylerimizde ne gibi sorunlar varsa üst mercilere ileterek çözüm üretiyoruz. Sorunların takipçisiyiz. Hizmetin gitmediği yer kalmayacaktır. Halka hizmet etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
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