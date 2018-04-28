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28 Nisan 2018 Cumartesi 12:54

AK Parti’de aday adaylığı süreci

AK Parti Karabük İl Başkanlığı Disiplin kurulu görevinden istifa eden Serdar Dereli 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler için AK Parti’den milletvekili aday adayı başvurusunu resmi olarak gerçekleştirdi.AK Parti’nin çeşitli kademelerinde...

AK Parti'de aday adaylığı süreci
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AK Parti Karabük İl Başkanlığı Disiplin kurulu görevinden istifa eden Serdar Dereli 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler için AK Parti’den milletvekili aday adayı başvurusunu resmi olarak gerçekleştirdi.

AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görev alan Serdar Dereli AK Parti Karabük Disiplin Kurulu Başkanlığı’ndan istifa ederek 24 Haziran’da yapılacak Genel seçimler için AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adaylığı başvuru belgesini yoğun kalabalık eşliğinde AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altunöz’e teslim etti.

AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne kadar siyaseti ve teşkilatçılığı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendiğini belirten Dereli, ‘2001-2003 yılları arası gençlik kollarında kurucu üyeliği yaptım. 2003-2007 yılları arasında il yönetiminde mali idareler başkan yardımcılığı, 2007-2009 yıllarında belediye meclis üyeliği, 2014-2017 yılları arası il yönetiminde teşkilat başkanı olarak görev yaptım. Partimin bütün teşkilatlarında görev yaptım ama gençlik kolları kurucu üyeliği benim için önemi çok fazla olan bir yerdir. Siyasetteki tek hedefim; millete,ümmete ve şehrimize hizmet etmektir. Ümmetin lideri olan Recep Tayyip Erdoğan’ın ölümüne yanında olmakta hedeflerim arasındadır." dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı Serdar Dereli, konuşmasının ardından katılım sağlayan partililere teşekkür ederek “Her şey Türkiye ve Karabük için, Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.
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