KARABÜK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 16:21

AK Parti’de ilk başvuru Mehmet Oğuz Baykan’dan

24 Haziran’da yapılacak Genel seçimler öncesi AK Parti’ye resmi başvurular başladı. AK Parti’den Karabük Milletvekili aday adayı olan Ünal Mühendislikler Grubunun CEO’su Mehmet Oğuz Baykan, Karabük’te ilk resmi başvuruyu yapan kişi...

AK Parti'de ilk başvuru Mehmet Oğuz Baykan'dan
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

24 Haziran’da yapılacak Genel seçimler öncesi AK Parti’ye resmi başvurular başladı. AK Parti’den Karabük Milletvekili aday adayı olan Ünal Mühendislikler Grubunun CEO’su Mehmet Oğuz Baykan, Karabük’te ilk resmi başvuruyu yapan kişi oldu.

Ünal Mühendislikler Grubunun CEO’su ve MÜSİAD çatısı altında görev yapan Mehmet Oğuz Baykan 24 Haziran Genel Seçimlerinde AK Parti’den Karabük Milletvekili aday adaylığı başvuru belgesini yoğun kalabalık

eşliğinde AK Parti Karabük İl Teşkilatı Yerel Yönetimler Başkanı Tevfik Ayvalık’a teslim etti.

Parti binasında düzenlenen başvuruda konuşan AK Parti Karabük Milletvekili aday adayı Mehmet Oğuz Baykan, " Başkanımızın, Reisimizin yolunda bulunmak için zalimin karşısında ok gibi durmak için, mazluma uzanan el olmak için buradayız. Daha önce Safranbolu’da AK Parti yöneticiliği yaptım. Bir çok dernek ve vakıflarda görev aldım. Şuanda MÜSİAD çatısı altında da görev yapmaktayım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hak yolunda yoldaşı olmaya, milletimize Karabük’ümüze hizmet etmek için çıktığımız yolda biz davamızda her türlü göreve hazırız. Rabbim bu yolda vatana, millete ve İslam’a hizmet etme fırsatı versin. Bundan dolayı Karabük’ümüze milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmış bulunmaktayız. Derdimiz memleket, derdimiz Karabük, derdimiz eser bırakmaktır.” dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı Mehmet Oğuz Baykan İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Harita kadastro mezunu olup evli ve 2 çocuk babasıdır.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku