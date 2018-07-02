AK Partili vekillerden Yenice’ye teşekkür ziyareti

24 Haziran Milletvekili Genel Seçimlerinde seçilerek 27. Dönemde Karabük’ü temsil etme görevini alan AK Parti milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş , Yenice’de seçimlerde başarılı olan köy ve mahallelere teşekkür ziyaretinde bulundular.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, ilk olarak seçimlerde birinci köy olan Çamlıköy’ü ziyaret ederek seçmenlerle bir araya geldiler. Karabük Milletvekillerine Yenice ziyaretinde AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık ve yönetim kurulu , Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, AK Parti Karabük İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, AK Parti Yenice kadın kolları, gençlik kolları ve partililer eşlik etti. AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, Çamlıköy’de kısa bir konuşma yaparak, seçmenlerin 24 Haziran seçimlerinde üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini ve hizmetlerine devam edeceklerini ifade ederek seçmenlere teşekkür etti. Daha sonra AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş bir konuşma yaparak Çamlıköy halkına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti ve vatandaşlarla her zaman beraber olacaklarını söyledi. Güneş konuşmasına devam ederek; “Seçimler hayırlara mübarek olsun, milletimize, ülkemize, Karabük’ümüze de ve Çamlıköy’ümüze. Buraya teşekküre geldik. Bugün bize düşen vazife biraz sorumluluk ağır üzerimizde. Bu sorumluluğu azaltma yine birlikte olacak inşallah. Dualarınızı hep bekliyoruz. Bugün bize düşen görev çevremizde, etrafımızda yine destek veren, vermeyen herkese yardımcı olmak. İnsanlarımızın işlerini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarına merhem olabilmek. AK Parti zaten bu sebeple halkımızın 16 yıldır hep hizmetinde bulundu. Hiçbir zaman kibre, gurura kapılmadı. En yüksek oyu aldık desek bile yine mütevazi olmayı, alçak gönüllü olmayı tercih etmiştir. O bakımdan Türkiye’de halkımız, milletimiz hep AK Parti davasını omuzlarda yüksek tuttu. Yine bize düşen vazife hep hizmeti düşünmek, hizmet etmek ve hizmeti ibadet kabul etmektir. Bu bakımdan Yeniceli kardeşlerime, Yenice’de bize duyulan güvene, sevgiye özellikle çok ihyacımız var teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Gezip gördüğüm yerlerde kadınlarıyla, erkekleriyle hep birlikte beraber olduk. Bu davaya gönül verenlerden birisi olarak gördüm Yenice’yi. Çamlıköy’de hanımlarımızla, bacılarımızla, teyzelerimizle beraberiz. Böyle olursak şüphesiz, mutlu oluruz, huzurlu oluruz, memnun oluruz. O bakımdan ben sizlere tekrar şunu söylemek istiyorum bir kardeşiniz olarak. Biz sizin yanınızdayız, arkanızdayız sizinle her zaman beraber olacağız. Elimizden ne geliyorsa, gücümüz neye yetiyorsa hep birlikte yapacağız. Bu niyetteyiz, bu düşüncedeyiz” dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da konuşma yaparak halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye sahip çıktığını belirterek; “Sizlerin göstermiş olduğunuz gayretin karşısında bu köyümüze ve hemde diğer köylerimize elimizden geldiği kadar hizmetler hususunda yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Seçim süreci içerisinde bu seçimin seçim değil bir fiili durum olduğunu , farklı bir dönem arz ettiğini, eski dönemin kapanıp yeni dönemin açılacağını hep ifade etmeye çalıştık. Bu seçimin AK Parti ya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kurtarma ya da onore etme seçimi olmadığını, bu milletin kendi geleceğinin seçimi olduğunu, ülkelerin tarih defterlerinin olduğunu, bu defterlere çok şeyler yazıldığını, kara günlerinde , altın günlerinde olduğunu ifade etmiştik seçim dönemi içerisinde. Bu seçimin anlam ve önemini anlayan, kavrayan, ona göre sandığa giden herkesin altın harflerle bu deftere yazılacağını ama ufak tefek meselelerle, kırgınlıklarla kızgınlıklarla ya da fanatik siyasi bakarak hareket edenlerin maalesef bu deftere de kara kalemlerle yazılacağını hep ifade etmiştik. Gördük ki hem Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize bu güne kadar yapmış olduğu 16 yıllık hizmetlerin karşılığını halkımız aynı şekilde, aynı şevk ve heyecanla sandıkta cevabını verdi. Yine bu seçimin devlet-millet meselesi olduğunu da gördü. Ayrıca o açıdan da çok teşekkür ediyorum. Bu seçimde herhangi kim Cumhurbaşkanı olsaydı ya da hangi parti başta olsaydı ve Türkiye bu şekilde ilerliyor olsaydı Türkiye’nin düşmesi için yine aynı şekilde mücadele edilecekti.Bunu gözden kaçırmamak gerekiyordu. Gözden kaçırmayanlar hem Cumhurbaşkanımıza sahip çıktılar hem de AK Parti’ye sahip çıktılar. Yani cumhur ittifakına sahip çıktılar. O yüzden de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah Niyazi hocamla birlikte hem il başkanımız, ilçe başkanlarımızla, kadın-gençlik kolları başkanlarımızla , teşkilatımızın tüm mensuplarıyla , belediye başkanlarımızla, il genel meclis üyelerimizle belediye meclisi üyelerimizle elimizden gelen gayreti halkımıza hizmet açısından mutlaka göstereceğiz buna emin olun. Kapınız her zaman açık olacak. Hem şahsımın hem hocamın kapısı sizlerin kapısı. Bizler oraya sizlerin emanetçisi, temsilcisi olarak gidiyoruz. Her zaman geldiğiniz de kendi evinize gelir gibi gelmenizi özellikle istirham ediyoruz. Elimizden geldiği kadar ilçelerimize, köylerimize ziyaretlerde bulunmaya çalışacağız.” dedi.

Karabük Milletvekilleri Ünal ve Güneş beraberindekiler daha sonra Esenköy, Şirinköy, Değirmenyanı, Cihanbey köyü, Yortan beldesi, Akmanlar köyü, Sarayköy, Yenice Karşıyaka Mahallesi, Özal Mahallesi ve merkez mahallesini ziyaret ettiler. Yenice İlçe Merkezinde konuşma yapan Ünal ve Güneş Yenice halkına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler.