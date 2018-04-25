Alabuga heyetinden Ürkmezer’e teşekkür ziyareti

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Safranbolu’ya davet edilen Tataristan’ın Alabuga şehrinden gelen heyeti makamında kabul etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Safranboluaya davet edilen Alabuga Belediye Başkan Yardımcısı ve heyeti Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ürkmezer’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Bayram etkinliğinin sona ermesinden sonra ziyarete gelen Belediye Başkan Yardımcısı Sergey Tyunev, Meclis üyesi Evgenii Demianova, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Elena Afonshina ile öğrenciler Ürkmezer’e gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini sundular.

Ziyarette konuşan Başkan Yardımcısı Tyunev, Safranbolu’nun doğa ve tarihi dokusuna hayran kaldıklarını belirterek, “Böylesi bir kente sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Tarihi, kültürü, insanlarının sıcakkanlılığı bu şehri bir kat daha cazip ve mükemmel kılıyor. Bizleri ve çocuklarımızı bu önemli bayrama davet eden Başta Sayın Kaymakam ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ve ekibine teşekkür ediyorum. Safranbolu’ya mutlaka yeniden geleceğiz” diye konuştu.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “ 23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yalnızca bizim çocuklarımıza değil, tüm dünya çocuklarına armağan edilen, her yıl ülkemizin dört bir köşesinde sizler gibi yurt dışından gelen misafirlerimiz ile birlikte büyük bir coşku ile kutlanmakta. Bu önemli bayramı sizler gibi misafirlerimiz ile kutlamak bizleri ve çocuklarımızı mutlu etmektedir” dedi.

Çocukların dünyanın geleceği olduğunu da kaydeden Ürkmezer, “Çocuklarımız yarının doktoru,siyasetçisi, mühendisi, mimarı, bilim adamı. Tüm dünyada olduğu gibi tüm çalışmalarımız onlara daha güzel bir gelecek ve daha güzel bir dünya bırakmak için. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında tüm dünya çocuklarını bir araya getirerek birbirlerinin kültürlerini öğrenmelerine, kaynaşmalarına vesile oluyor. Bu bayramda onlara katkı vermek, onların sevinçlerini görmek bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Sizleri yalnızca bayramda değil yıl içerisinde de kentimizde görmek isteriz. Ben bu vesile ile sizlere ve diğer kardeş şehirlerimizden gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, bayramlarını bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Alabuga Belediye Başkan Yardımcısı ve heyeti ülkelerinden getirdikleri hediyeleri Ürkmezer’e takdim ettiler. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.