KARABÜK:
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24 Temmuz 2018 Salı 16:08

Apartmanın çatısına yıldırım düştü

Karabük’te 4 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım düştü.

Apartmanın çatısına yıldırım düştü
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Karabük’te 4 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım düştü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Safranbolu ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yağmur şiddetini arttırınca 4 katlı bir apartmanın çatı katına düşen yıldırım sonucu bacalardan biri yıkıldı. Yıldırımın düşmesiyle birlikte çatıdaki bazı kiremitler apartmanın bahçesinde bulunan mobilya arabasının yanına düştü. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, apartmanın elektrik sigortasının attığı ve araçların geçişi için kullanılan otomatik kapının arızalandığı belirtildi.

Yıldırım düştüğü sırada dükkanda oturduğunu belirten Nihat Mesut, “Bir şimşek çaktı, büyük bir patlama oldu. Bizde korktuk, içeride zor durduk. Oturduğumuz yerden bir anda ayağa fırladık. Oysa apartmanın çatısına düşmüş. Çatıya düşme sonucu bacayı yıkmış. Biz ne olduğunu anlayamadık, bir anda oldu. Büyük bir felaketten kurtulduk yani” ifadelerini kullandı.
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