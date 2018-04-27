Aslan, adaylık için görevinden istifa etti

TBMM Milletvekili danışmanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı idari görevlerinden istifa eden Kemal Aslan, 27. dönem Milletvekilliği seçimleri için AK Parti’den aday adaylığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı idari görevlerinden istifa eden Kemal Aslan, milletvekili aday adaylığını açıkladı. Aslan, "Karabük’te dünyaya geldim. İlkokulu Esentepe İlkokulunda, orta ve lise tahsilimi Karabük İmam Hatip Lisesinde tamamladım. 1987 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine giriş yaptım. 1992 senesinde mezun oldum. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak atanarak Sincan 100. Yıl İlköğretim Okulunda Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak çalışmaya başladım. 3 Kasım 2002 Milletvekili Genel Seçiminde Ak Parti’nin iktidar olması ile birlikte 22. Dönem Karabük Milletvekilimiz Mehmet Ceylan Bey’in Danışmanı olarak TBMM’de göreve başladım ve aynı görevi 23. Dönemde de yürüttüm. (2002- 2011). 24. Dönemde Ordu Milletvekilimiz halen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener Bey’le çalıştım (2011- 2013). Daha sonra Milletvekili Danışmanlığı görevimden ayrılarak öğretmenliğe geri döndüm (2013 Mart -2013 Kasım). 2013 Kasım ayında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) Çankırı İl Müdürlüğüne, il müdür yardımcısı olarak atandım. 2014 Kasım ayında ASPB Bakanlık Merkeze şube müdürü olarak atandım. Bakan Özel kalemde Bakan Yardımcısı TBMM ve siyasi danışmanı olarak çalışmaya başladım. 1 kasım 2015 26. Dönem Milletvekilliği seçimlerinden sonra Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın Bey’in TBMM Danışmanı olarak Mecliste danışmanlığa başladım. Bu görevimi yürütürken 27. Dönem Milletvekilliği Seçiminde Karabük’ten Ak Parti Milletvekili aday adaylığına başvurabilmek için istifa ettim. 24 Haziranda yapılacak 27. Dönem Milletvekili Seçimlerinde Karabük’ten Ak Parti Milletvekili Aday Adaylığı için TBMM Milletvekili Danışmanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığındaki idari görevlerimden istifa etmiş bulunuyorum. Aday adaylığı sürecinde siz değerli dostlarımın her daim dua ve desteklerini talep ediyorum. Çıkmış olduğumuz bu yolda Cenab-ı Hak hakkımızda hayırlısını nasip etsin inşallah" ifadelerine yer verdi.