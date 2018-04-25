KARABÜK:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:14

Bartın ve Karabük’te 56’nci Alay’a vefa yürüyüşü gerçekleştirildi

Bartın ve Karabük’te 57’nci Alay’a vefa yürüyüşü gerçekleştirildi.Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Karabük’te ’57. Alaya Vefa Yürüyüşü’ düzenlendi. Programda, sabah namazının ardından...

Bartın ve Karabük'te 56'nci Alay'a vefa yürüyüşü gerçekleştirildi
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Bartın ve Karabük’te 57’nci Alay’a vefa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Karabük’te ’57. Alaya Vefa Yürüyüşü’ düzenlendi. Programda, sabah namazının ardından katılımcılara çorba ikram edildi.

Karabük Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen program, Üniversite Mahallesi’ndeki Sevgi Pınarı Camii’nde sabah namazı ile başladı. Şehitler için yapılan duaların ardından cami önünde katılımcılara ekmek ve Yarma Çorbası ikram edildi.

Ellerine Türk bayraklarını alan katılımcılar Sevgi Pınarı Camii önünden Karabük 5000 Evler Şehitler mezarlığına kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından konuşan Albay Cihan Ulukaya; “Anadolu coğrafyasına çekilen vatan erleri o günlerde yaşadıkları acı hatıraları bu milletin Anadolu’da yaşayan fertlerine yaşatmamak için komutanından subayına en kıdemsiz acemi erine kadar acemi birliğinde ant içtiler. Bizler sağ oldukça bu topraklardan çekilecek noktamız yok dediler ve bunu Çanakkale’de en güzel örneği ile sergilediler. Aziz Şehitlerimizi bu önemli günde birkez daha anıyoruz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.

Etkinliğe, Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran, Albay Cihan Ulukaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Çakır, kurum müdürleri,öğrenciler ve askerler katıldı.

Bartın’da yapılan organizasyonda katılımcılar İmam Hatip Camii’nde bir araya geldi. Sabah namazının kılınmasının ardından onlarca kişi Türk Bayrakları eşliğinde şehitliğe yürüyüş gerçekleştirdi.

Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Çorba ikramının ardından program sona erdi.
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