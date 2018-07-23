Başkan Çaylı basın bayramını kutladı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, yayınladığı mesajda, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.Çaylı, yaptığı açıklamada, basın özgürlüğünün önemine dikkat çekerek, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaptığı...

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, yayınladığı mesajda, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

Çaylı, yaptığı açıklamada, basın özgürlüğünün önemine dikkat çekerek, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaptığı önemli hizmetlerle halkın haber alma hakkını kullanmasını sağlayan basının, insan haklarının önemli güvencelerinden birini teşkil ettiğini belirtti.

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünün toplumların en temel demokratik haklarından birisi olduğunu belirten Başkan Çaylı, basın kuruluşlarının ve basın mensuplarının halk ile yönetenler arasında bir köprü vazifesini yerini getirdiğini kaydetti. Çaylı , açıklamasında şu görüşlere yer verdi;

“Halkımızın sansürsüz ve objektif haber alması için bundan 110 yıl önce daha matbaaya ulaşmadan gazetelere uygulanan sansürün kaldırılması, toplum adına gazetecilik kavramının mihenk taşlarından birisidir. Basın , dünyanın ve ülkemizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu duygu ve düşüncelerle; mesleklerini icra ederken hayatlarını kaybeden basın şehitlerimizi saygı ile anarken, aziz milletimize hizmet etmek için mesai mefhumu tanımayan, fedakar ve cefakar tüm basın çalışanlarının ‘Basın Bayramı’nı kutlar, sevdikleriyle beraber daha nice bayramlara, güzel günlere sağlık, afiyet içinde ulaşmalarını, milletimize daha uzun yıllar hizmet etmelerini dilerim’’dedi.