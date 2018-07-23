KARABÜK:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:24

Başkan Vergili’den 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı mesajı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Türk Basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz´da kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Vergili, geçmişte olduğu gibi günümüzde...

Başkan Vergili'den 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı mesajı
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Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Türk Basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz´da kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Vergili, geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplumsal yaşantımızda basının çok önemli bir yeri olduğunu belirttiği mesajında, “Basın, yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. Toplumun doğru bilgilendirilmesi çok büyük bir öneme haiz olduğu gibi, bunu mümkün kılabilmek için de özgür bir basına ihtiyaç vardır. 24 Temmuz 1908’de sansürün kaldırılması yönünde alınan karar, işte bu bakımdan tarihi bir önem taşımaktadır. Dünya üzerinde yaşanan gelişmeler sansürün uygulandığı ülkelerin geri kaldığını, basın özgürlüğün olduğu ülkelerin geliştiğini ve kalkındığını göstermiştir. Bir başka deyişle, bir ülkede basının özgürlüğü, demokrasisinin de kalitesini gösteren önemli bir ölçüttür. Yüce Önder Atatürk’ün, ’Basın milletin müşterek sesidir’ sözü de bu görüşü desteklemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, 110. Yıldönümünde bütün gazetecilerin ve basın kuruluşlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, görevlerinde kolaylık ve başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.
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