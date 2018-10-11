Belediye Evleri Parkı düzenlenen törenle açıldı

Karabük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Belediye Evleri Parkının açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 118. Sokak’ta yapımı tamamlanan Belediye Evleri Parkının açılış törenine Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar ve MHP İl Yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Çeber, Çocukların yapılan parklarda gönüllerince eğlenmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Karabük Valisi olarak tayinim çıktığında burayla ilgili ilk bilgileri alırken bana söylenen şeylerden birisi de görebileceğin en çalışkan, devletine, vatanına, milletine sevgiyle yaklaşan belediye başkanlarından biriyle çalışacaksın demişlerdi. Ben geldiğimden beri de o manzarayı görüyorum. Bundan da gayet mutlu oluyorum. Hepsine katılamasam da başkanım biliyorum ki, her 2 haftada bir sosyal donatı açılışı yapıyor. Memleketimiz ekonomik bir taarruz altında olduğu bir dönemden geçiyor. Belli sıkıntılarımız var ama tabi ne devletimiz ne de belediyemiz olarak biz durmayacağız. Yapabileceğimiz her şeyi yapacağız” dedi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili 109’uncu parkın açılışını yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Mahallelere birçok yeşil alan kazandırdıklarını vurgulayan Vergili, "Bütün mahallelerimizde sosyal yaşam merkezleri yaptık. Şu anda 7 sosyal yaşam merkezimizde anasınıfına hitap edecek eğitim sınıfları denemesi yapıyoruz. Ufak yaşlarda Kur’an-ı Kerim öğrenmeleri, diğer işlere adapte olmaları, dostluk ve arkadaşlıklarını pekiştirmeleri amacıyla çok güzel bir faaliyet başlattık. Sosyal yaşam merkezlerimiz tüm mahallelerimizde muhtarlık hizmetleriyle birlikte devam ediyor.”

Yapılan konuşmaların ve duaların ardından Belediye Evleri Parkının açılışı gerçekleştirildi.