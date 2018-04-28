Bülent Ersöz, aday adaylığı başvurusunda bulundu

AK Parti Karabük İl teşkilatında çeşitli kademelerde görev yapan Bülent Ersöz, 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler için milletvekili aday adayı olarak resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görev alan Bülent Ersöz, 24 Haziran’da yapılacak Genel seçimler için AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adaylığı başvuru belgesini yoğun kalabalık eşliğinde AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz’e teslim etti.

Ersöz, Türkiye’nin, 2023 hedefleri doğrultusunda, yeni bir sistem ve yeni bir vizyonla 24 Haziran tarihinde sandık başına gideceğini söyleyerek, “ Bizde bu memleketin bir evladı, bu teşkilatın bir neferi ve Karabük’ün bir iş adamı kimliklerimizle, dava arkadaşlarımızın temsilcisi, iş dünyamızın sesi ve Karabük’ün hizmetkârı olmak niyetiyle yola çıktık. Cenab-ı Allah’ın takdiri, partimizin ve siz değerli Karabük’lülerin rızasını aldığım takdirde, teşkilatımızda ve iş hayatında edindiğim tecrübe ve birikimlerimi; partimiz, şehrimiz ve ülkemiz için kullanacak, Liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “Lider ülke Türkiye” hedefleri doğrultusunda ortaya koyduğu büyük mücadelede kendisinin bir neferi olacağız. Siyasi hayatım boyunca, değerli dava arkadaşlarımın, parti büyüklerimin, kardeşlerimin, iş hayatımız boyunca da, çok değerli Karabüklü hemşerilerimin desteğini hep yanımda hissettim. Bu onurlu yürüyüşümüzde de, hayır dualarınızı ve desteklerinizi istirham ediyorum” dedi.