KARABÜK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 15:36

Çenesiz adaylığını açıkladı

İş Adamı Sedat Çenesiz, 24 Haziran’da yapılacak Genel Seçimlerde AK Parti’den Karabük Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.Yenice ilçesine bağlı Güney Köyü’nden olup, halen Sakarya’da ikamet eden Sedat Çenesiz, ülkede faaliyet...

Çenesiz adaylığını açıkladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İş Adamı Sedat Çenesiz, 24 Haziran’da yapılacak Genel Seçimlerde AK Parti’den Karabük Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Yenice ilçesine bağlı Güney Köyü’nden olup, halen Sakarya’da ikamet eden Sedat Çenesiz, ülkede faaliyet gösteren bir marketler zincirinde iş hayatına başladı. 1999 yılında Zincir marketlerin Zonguldak Şubesinde iş hayatına başlayan ve kısa sürede Bölge Müdürü olan Çenesiz, yeni kurulan marketler zincirinde de üst düzey yönetici olarak görev aldı. Sedat Çenesiz, 24 Haziran’da yapılacak olan 27 dönem Milletvekili seçimlerinde Karabük’ten Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku