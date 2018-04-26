KARABÜK:
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26 Nisan 2018 Perşembe 17:49

Ceylan, bakan yardımcılığı görevinden istifa etti

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.TBMM 27. Dönem Milletvekili Aday Adaylığı için 26 Mart 2018 tarihi itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı...

Ceylan, bakan yardımcılığı görevinden istifa etti
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Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

TBMM 27. Dönem Milletvekili Aday Adaylığı için 26 Mart 2018 tarihi itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevinden ayrıldığını açıklayan Ceylan, açıklamasında şöyle dedi:

“Öncelikle Cenab-ı Allah’ın takdiri, Partimiz ve siz değerli hemşerilerimin desteğiyle seçildiğim takdirde, uzun yıllar boyunca sahip olduğum tecrübe ve birikimlerimi, Karabük’ü temsilen Parlementoda sürdürmenin gayreti içinde olacağım. Siyasi hayatım boyunca, siz değerli Karabüklü kardeşlerimin desteğini her daim yanımda hissettim. Bu kutlu yürüyüşün yeni bir adımı olan adaylık sürecimde de öncelikle hayır dualarınızı ve desteklerinizi can-ı gönülden istirham ediyorum. 24 Haziran 2018 seçimlerinin başta ilimiz Karabük olmak üzere, ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamız için hayırlı olmasını Cenab-ı Allahtan diliyor, tüm Karabüklü kardeşlerime selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”
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