KARABÜK:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 17:10

Çiftçilere 30 ton kaplıca buğdayı dağıtıldı

Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Eflani’de çiftçilere 30 ton kaplıca buğdayı dağıtıldı.İl Özel İdaresi destekleri ile kökeni çok eskilere dayanan ve organik üretime en yakın ürünlerden birisi olan Kaplıca Buğdayı...

Çiftçilere 30 ton kaplıca buğdayı dağıtıldı
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Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Eflani’de çiftçilere 30 ton kaplıca buğdayı dağıtıldı.

İl Özel İdaresi destekleri ile kökeni çok eskilere dayanan ve organik üretime en yakın ürünlerden birisi olan Kaplıca Buğdayı tohumlukları çiftçilere teslim edildi. Dağıtım törenine Eflani Kaymakamı Sinan Aşcı, Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ile ilçe yöneticileri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin düzenlenen programda kaplıca buğdayının tüm buğdayların atası olduğunu belirterek, “Kimine göre 10 bin kimine göre 15 bin yıllık bir geçmişi vardır. Yeni üretim şeklinde insanlar atalarının tatmış olduklarını tatmak, onların yolundan gitmek istiyorlar. Bu nedenle geçmişe bir özlem geçmişe bir yad var. Eflani için yeni bir soluk olmak, Eflani tarımını kalkındırmak için valimizin ve İl Genel Meclis Başkanlığımızın katkıları ile 30 ton Kaplıca Buğdayı dağıtımı yapacağız. Yaklaşık bin 500’l alanda ekim yapılacak. Eflani de azalan buğday ve hububat ekiminin artırılması ve boş kalan arazilerimizin değerlendirilmesini sağlayacaktır. Kaplıca buğdayı herhangi bir gübreye gerek kalmadan direk ekim yapılarak düşük maliyetli bir verim elde edilmesini sağlamaktadır. Bu da ilçe ekonomisine güzel bir girdi sağlayacaktır. Eflani organik üretim yapılması için oldukça uygun bir ilçemizdir. Bu tohumlarımız ile organiğe yakın verim elde edilmektedir. Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz Kaplıca buğdayının çiftçimize bol verim getirmesini diliyorum" dedi.
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