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26 Nisan 2018 Perşembe 14:14

Çocuk hakları il komitesinin çocuk şenliği etkinliği

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Karabük Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından ‘çocuk şenliği’ programı düzenledi.Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı...

Çocuk hakları il komitesinin çocuk şenliği etkinliği
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Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Karabük Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından ‘çocuk şenliği’ programı düzenledi.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Karabük Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından organize edilen ‘çocuk şenliği’ programı 100. Yıl kültür merkezinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törene Vali Yardımcısı Barbaros Baran, Milli Eğitim İl Müdürü Ali Köse,Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş, Karabük Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen katıldı.

Çocuk hakları komitesi hakkında bilgi veren komite eşbaşkanı Muhammed Emin Özek, ’’Çocuk Hakları İl Komiteleri ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler çocuk hakları ve sözleşme ilkelerinin yetişkin ve çcocuk olmak üzere toplumun tüm kesiminde öğrenilerek gerçekleştirilmesi amacıyla çocuk hizmetleri genel müdürğülüğü koordinatörlüğünde çalışmalarını yürütmektedir’’ dedi.

100. yıl kültür merkezinde düzenlenen etkinlikte, Güleç Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde Koruma ve Bakım altında bulunan çocukların çizmiş oldukları resimler sergilendi. Vali Yardımcısı Baran sergiyle yakından ilgilendi. Çocukların çoğunlukta olduğu programda oynanan çeşitli halk oyunları ve tiyatro izleyenlerden büyük alkış aldı.
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