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28 Nisan 2018 Cumartesi 15:58

Çocuklardan anlamlı program

Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 5. sınıf öğrencileri Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda düzenledikleri etkinlikte önce Mehteran gösterisi sundular, sonra Kan Bağışı için vatandaşları davet...

Çocuklardan anlamlı program
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Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 5. sınıf öğrencileri Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda düzenledikleri etkinlikte önce Mehteran gösterisi sundular, sonra Kan Bağışı için vatandaşları davet ettiler.

Düzenlenen programda konuşan Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okul Müdürü Recep Güney, “Kan bağışının önemine vurgu yaparken, bağışlanan her damla kanın hayat kurtaracağını, bu önemli konuda Türk insanının duyarlılığını her zaman ortaya koyduğunu “ söyledi.

Konuşmanın ardından okulun 5. sınıf öğrencilerinin iki haftalık çalışma sonucunda hazırladıkları Mehteran Gösterisine geçildi. Ailelerin ve vatandaşların büyük bir ilgi ve beğeniyle izledikleri gösteri yaklaşık bir saat sürerken gösterinin ardından vatandaşlar Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında hazır bulunan Kan Bağışı aracına akın etti. Etkinlikte bazı öğrenciler kan bağışıyla ilgili broşür dağıttı.
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