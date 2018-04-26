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26 Nisan 2018 Perşembe 18:40

Çocukların okul sineması keyfi devam ediyor

Safranbolu’da çocuklar ‘Sinemayla Buluşuyor’ projesi kapsamında, okullarda sinema gösterimleri devam ediyor. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile başlayan ve devam eden proje kapsamında okullarda çocuklar...

Çocukların okul sineması keyfi devam ediyor
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Safranbolu’da çocuklar ‘Sinemayla Buluşuyor’ projesi kapsamında, okullarda sinema gösterimleri devam ediyor. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile başlayan ve devam eden proje kapsamında okullarda çocuklar sinema izlemeye devam ediyor.

Safranbolu’daki tüm okulları kapsayan etkinliklerin en uzak köylerde bulunan öğrencilere kadar ulaşacağını söyleyen Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “ Çocuklarımızı çok seviyor ve onları önemsiyoruz. Onların bizlerin, ülkemizin geleceği olduklarının bilinci içerisine sürekli yeni projeler çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sinema gösterimleri de bunlardan bir tanesi” dedi.

Vakit bulduğu zamanlarda okulları ziyaret edip, öğrencilerle bir araya gelen Ürkmezer şunları söyledi: “ Bizler ziyaretlerimizde onlardan sadece ve sadece derslerine odaklanmalarınız, bol bol kitap okumalarını istiyoruz. Onun haricinde bizlerden yana olan isteklerini zaten yapıyoruz. Gerek spor alanında gerekse sosyal yönden çeşitli aktiviteler hazırlıyoruz”

Projenin hayata geçtiği ilk günden bu yana çocuklara eşlik eden ve yakından ilgilenen Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli öğrencilere patlamış mısır ve su ikramında bulunuyor.
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