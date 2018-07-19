KARABÜK:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 13:21

Dere yataklarında ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Karabük Belediyesi, halkın yaz aylarını daha rahat bir şekilde geçirmesi için ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.Karabük Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Kılavuzlar Mahallesi’nden başlayarak, Kordon parka kadar...

Dere yataklarında ilaçlama çalışmaları devam ediyor
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Karabük Belediyesi, halkın yaz aylarını daha rahat bir şekilde geçirmesi için ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Karabük Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Kılavuzlar Mahallesi’nden başlayarak, Kordon parka kadar dere yataklarında yapılan saha ve bilimsel çalışmalar sonucunda probleme neden olan Similium türü sinekler olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda dere yataklarında akış hızının yüksek olduğu noktalarda Similium larvalarının üçüncü ve dördüncü evrelerine rastlanıldığı, havaların ısınmasıyla birlikte üremeye başlayan larva ve yumurtaların canlanmasını önlemek amacıyla ilaçlama yapıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kullanılan maddenin dünya üzerinde Similium mücadele programlarında kullanılan tek ürün olan ve balıklar, kuşlar, kurbağalar, arılar, insanlar ve memeli hayvanlar için güvenli, çevreye herhangi bir zararı olmayan, sadece hedef canlı Similium türü üzerinde etkili, aktif maddesi Avrupa Birliği Biyosidal direktifinde onaylı bir ilaç olduğu belirtildi.

Halkın daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz dönemi geçirmesi için larva ilaçlaması çalışmasına başladıklarını belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, çalışmanın yaz boyunca süreceğini, böylece vatandaşların rahat bir yaz ayı geçireceklerini söyledi.
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