Dünya mirası Safranbolu ’kül olmasın’ diye kontroller arttırıldı

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Safranbolu tarihi çarşıda bulunan konak, ev, ticarethane gibi yerlerin elektrik aksanından meydana gelecek yangınları önlemek için denetlemeler yaptı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in talimatı ile İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Safranbolu tarihi çarşıda bulunan konak, ev, ticarethane gibi yerlerin elektrik aksanından meydana gelecek yangınları önlemek için denetlemeler arttırıldı. İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri, inceleme yapılan bazı yerlerde kabloların korumasının olmaması ve dışarıda bulunması, yangına sebep olabileceğini belirtti .

Safranbolu’nun sadece dünya miras kenti olarak değil, Osmanlıdan günümüze atalarımızın bizlere ve gelecek nesillere emaneti olarak görülmesi gerektiğini kaydeden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “ Bu nedenle elektrik aksanı, yangın tedbirleri gibi konulara çok daha fazla dikkat etmemiz gerekmektedir. Bilindiği üzere, ne yazık ki geçtiğimiz dönemlerde bazı yangınlar yaşadık. Tarihimiz kül oldu. Bu tür üzücü olaylara meydan vermemek, yeniden yaşamamak için gerekli sadece kaymakamlık ya da belediye olarak değil, tüm vatandaşlarımız ile birlikte tedbirleri almamız gerekmektedir” dedi.

Belediye İtfaiye Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerin bu amaçla olduğunu ifade eden Ürkmezer, “ Vatandaşlarımızdan uyarıları dikkate almalarını rica ediyorum. Özellikle yangın olaylarının arttığı yaz aylarının gelmesi ile birlikte bizlerde tedbirlerimizi iki kat arttırdık. Müdürlüğümüz, 7/24 esası ile her an teyakkuzda. Ben itfaiye birimimize gerçekleştirdikleri çalışmadan dolayı teşekkür ediyor, inşallah üzücü durumlar yaşamayız diye temenni ediyorum” diye ifade etti.